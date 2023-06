Energias renováveis: Portugal é um país de prioridades trocadas?

Enquanto andamos todos entretidos a discutir o folclore da política, o Governo toma decisões de milhares de milhões de euros que vão condicionar o futuro do país durante várias gerações, sem praticamente nenhuma discussão pública. E enquanto milhares de milhões dos fundos comunitários são canalizados para os poderosos interesses da energia, o Ministério e a Agência do Ambiente impedem a aprovação de pequenas barragens e até charcas para rega numa altura em que mais de metade do país enfrenta uma grave seca. Luís Todo Bom, engenheiro e antigo secretário de Estado da Indústria e Energia, Pedro Amaral Jorge, engenheiro e presidente da APREN, e João Joanaz de Melo, professor do Ambiente e investigador do CENSE, são os convidados de José Gomes Ferreira no Negócios da Semana.