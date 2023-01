1974. Do sonho do 25 de Abril ao país que temos hoje: “Onde vais Portugal?”

carlos paes

Quase meio século depois do 25 de Abril, é impossível dizer que não somos um país melhor. Mas ainda estamos longe de ser a democracia sólida, justa, igualitária com que a liberdade trazida pelo 25 de Abril nos pôs a sonhar. Balanço e perspetivas pelos olhos do jornalista José Pedro Castanheira, do ministro da Cultura Pedro Adão e Silva e da cantautora Cátia Mazari Oliveira, A Garota Não. Oiça este e outros episódios aqui.

