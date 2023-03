"A Rússia tem 200 mil mortos e feridos, mais de 2mil carros de combate destruídos e 1800 oficiais mortos", afirma comandante norte-americano

No Leste/Oeste desta semana, duas notícias que marcaram os últimos dias: a explosão mortal no Campo de Santa Margarida e a rejeição dos metadados no processo de Tancos. O que precisamos neste momento na Defesa Nacional? - questiona Nuno Rogeiro, sublinhando o 'lado trágico' do serviço militar, que o distingue de outras funções e serviços. O uso de metadados levou o Tribunal da Relação de Évora a anular na passada terça-feira o acórdão do processo de Tancos. Segundo o comentador, "é urgente que o Estado pense bem a questão do uso de dados". Uma questão que afeta a imagem de Portugal lá fora e que põe em causa a segurança do país. O terceiro e derradeiro tema foi a guerra na Ucrânia e as mais recentes movimentações no plano de ataque das forças russas. Como está a situação em Bakhmut? Cercada em três frentes, continua a resistir às ofensivas russas. Nuno Rogeiro sublinha ainda a conferência dada esta semana pelo comandante-geral do Exército dos Estados Unidos (EUA) para a Europa, Christopher Cavoli, que afirmou existirem provas de graves perdas das forças russas no conflito na Ucrânia, nomeadamente "200 mil mortos e feridos, mais de 2mil carros de combate destruídos e 1800 oficiais mortos. Leste/Oeste foi emitido na SIC Notícias a 5 de março.