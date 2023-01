Portugal e a forte possibilidade de uma explosão da bolha imobiliária

Em muitos meios financeiros e de investimento já se começa a falar do tema, muitas famílias poderão ter de falar com os Bancos para renegociarem as suas dívidas. Em causa estará o facto de Portugal ter dez vezes mais pessoas com taxas variáveis, a pagar no crédito à habitação, do que o resto da Europa. O número que é apresentado revela que 93% dos empréstimos estão nessa situação, o que corresponde a 1 milhão e 300 mil famílias.

A análise de Nuno Rogeiro sobre os temas que marcam a atualidade internacional. Todos os domingos, às 14h, Leste/Oeste na SIC Notícias e em podcast. Ouça mais episódios: