Sabia que há hotéis que discriminam crianças? E barrar clientes à porta de discotecas é legal? Conheça os seus direitos

“Adults Only”, apenas adultos, é uma inscrição que alguns hotéis estão a adoptar.

Prometem férias tranquilas à custa do afastamento de crianças.

Clientes discriminados em função da idade.

Será legal?

A lei prevê coimas que podem ir para lá dos 32 mil euros para quem discrimina consumidores sem razão para tal.

Ouça este episódio do “Justiça sem códigos” e fique a conhecer os seus direitos e o dever de quem deve respeitar todos de forma igual.

“Justiça sem códigos” é um podcast da autoria da jornalista Ana Peneda Moreira, com análise semanal do advogado Paulo de Sá e Cunha.

tiago pereira santos

