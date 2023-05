Isto É Gozar Com Quem Trabalha: o “fatídico último” é pensado num open space com cheiro a arroz de cabidela

NUNO FOX

As contas fazem-se nos bastidores por Ricardo Araújo Pereira: já são “não sei quantos” episódios de Isto É Gozar Com Quem Trabalha. E este será o último da temporada, nos 25 anos de uma Altice Arena a rebentar pelas costuras com cerca de 15 mil espectadores. Os oito humoristas que fazem o guião do programa reuniram-se na antevéspera de um episódio para o qual não tinham “nada” – e repetem, “nada”

28 Maio 2023 21:52