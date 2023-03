O Costa a fazer um “twerk” a fingir que vai haver medidas para a habitação e no fim acaba a música e vai ter com as amigas

Então diz que o Marcelo e o Costa parece que estão separados? Diz que já não se falam por causa do pacote da habitação. Disse-me a vizinha do segundo direito, que viu nas revistas. Vinha na Caras: “Casamento em risco. Marcelo apanhado em público a enxovalhar uma lei do Costa”. Parece que foi filmado e tudo. Realmente o Costa não construiu casas, mas deu barraca. É mesmo uma discussão conjugal, não é? O Isto É Gozar Com Quem Trabalha foi exibido na SIC a 26 de março.