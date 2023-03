24 horas à espera num hospital? Isto resolve um problema grave na habitação, pessoas a viver na sala de espera não pagam renda

Andam por aí uns boatos segundo os quais há alguns problemas no país. Mas não está tudo mal. Realmente, a comida está muito mais cara e há portugueses a cortar no supermercado, mas por outro lado saiu um indicador segundo o qual a dívida pública baixou em relação ao PIB. Se as pessoas soubessem disto se calhar manifestavam-se menos. E nos hospitais está tudo a funcionar lindamente. Estão lá os equipamentos, os consultórios, as macas, o bar... Só não há, de facto, médicos e enfermeiros. Quem quiser vir só para ver a Praça da Alegria na sala de espera está convidado. O Isto é Gozar Com Quem Trabalha foi exibido na SIC a 5 de março.

Há uma hora