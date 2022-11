Um chavascal de envergadura histórica no Coliseu do Porto

O programa nº 100 do Isto é Gozar com Quem Trabalha aconteceu ao vivo no Coliseu do Porto e Ricardo Araújo Pereira começou por festejar com a mais recente demissão no Governo. Mas houve mais: um centro de exposições transfronteiriço que não chegou a acontecer em Caminha e um novo cancioneiro popular português interpretado por David Fonseca.

