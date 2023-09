Vandalizar para Instagramar, bancos similares, e o fim da profissão de ator

No programa desta semana, Carla Quevedo mostra-se perplexa com o crescimento do número de casos de obras públicas destruídas ou vandalizadas, pela Europa, a maior parte depois de tentativas para "criar conteúdo para o Instagram". Luís Pedro Nunes anuncia o "fim da profissão de ator", com exemplos de artistas e filmes que recebem críticas por serem interpretadas por quem não é do género e/ou raça da persona a ser recriada: "Estamos numa fase em que só os próprios podem fazer de si mesmos". Luana do Bem partilha o desconforto depois de ter assistido a uma discussão de funcionários à frente de clientes, com José de Pina a destacar mais uma entrada nos seus 'similiares', desta vez com bancos convertidos em cafés e pastelarias. Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o Irritações foi emitido a 8 de setembro, na SIC Radical, e terminou com o tema 'Hallelujah (So Low)' de Editors.