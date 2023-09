Irritações pós-férias, estacionamento de motos, e passadeiras na JMJ

O Irritações está de volta após uma pausa para férias. Por isso, o painel deixa algumas atualizações sobre o período de descanso. É o caso de José de Pina, que critica os 'salazaristas' defensores das políticas do "vá para fora cá dentro", e que reclamam contra quem escolhe o estrangeiro no mês de agosto. Luís Pedro Nunes recua à JMJ para dar um exemplo de "choque cultural" entre os países do Hemisfério Norte e do Sul, com Carla Quevedo a criticar a distribuição de lugares numa sala de cinema "praticamente vazia". Já Luana do Bem fala sobre estacionamentos de motos em lugares para carros. Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o Irritações foi emitido a 1 de setembro, na SIC Radical, e terminou com o tema 'Hang Out' de Pale Blue Eyes.