Mortos asséticos na TV, App que denuncia estacionamentos, e degraus curtos

No programa desta semana, Luís Pedro Nunes surge irritado com o tipo de conteúdo televisivo que continua a mostrar situações recriadas com muita diferença da sua realidade, como é o caso de "séries com detetives que convivem ao lado de cadáveres". Carla Quevedo apresenta exemplos de "degraus curtos" que a chateiam, com Luana do Bem a reivindicar a má construção do parque de estacionamento do El Corte Inglés. José de Pina também fala de estacionamentos, mas para criticar a nova App para denúncias a carros mal parados e estacionados. Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o Irritações foi emitido a 9 de junho, na SIC Radical, e terminou com o tema 'Reminder' do The Weeknd.