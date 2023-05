Os submarinos das conversas, bloquear nas redes sociais, e falar durante concertos

No episódio desta semana, José de Pina faz uma atualização aos já conhecidos protagonistas de diferentes tipos de conversas: depois dos DJs e dos pescadores, eis que surgem os submarinos: "É sempre um terceiro elemento de um grupo, que está calado, mas do nada lança um tema que não tem nada a ver com o que se falava, e o clima fica logo muito estranho". Luana do Bem destaca um episódio durante o concerto dos Excesso, com Luís Pedro Nunes a criticar quem diz que não se pode bloquear outras pessoas nas redes sociais. Já Carla Quevedo discute a questão de sapatos vs. ténis. Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o Irritações foi emitido a 26 de maio, na SIC Radical, e terminou com a música "No More 'I Love You's'" de Annie Lennox.