Gorjetas 'impostas', Óscares, e a arte de comer em aviões

Esta semana, o Irritações contou com um convidado especial - Ricardo Dias Felner. O jornalista e crítico gastronómico apresentou ao painel o seu incómodo com as gorjetas 'impostas' em certos restaurantes: "Já acontece, inclusive, em alguns espaços, vir o valor da gratificação imposto na fatura. Irrita-me essa pressão, é uma espécie de um mendigar 3.0 tecnológico". Carla Quevedo mostra-se chateada ao ser obrigada a "colocar sal num prato de bacalhau", com Luana do Bem a dissertar sobre tudo o que lhe irritou na noite dos Óscares. Já Luís Pedro Nunes exemplifica como é difícil gerir toda a "arte de comer em aviões". Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o Irritações foi emitido a 17 de março, na SIC Radical, e terminou com o tema 'Already There', de Chavín.