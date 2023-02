Arte pública em Portugal, comportamentos no elevador, e funcionários chico-espertos

No Irritações desta semana, Carla Quevedo discute a arte pública em Portugal, recente, dando o exemplo do "último trambolho de homenagem aos enfermeiros", que é representada pela imagem de dois médicos: "A homenagem aos enfermeiros foi bater palminhas no início da pandemia, depois acabou". Luís Pedro Nunes aborda os novos comportamentos num elevador, para assumir que, depois da Covid, ainda se mantém um "certo desconforto" nas pessoas. José de Pina volta aos CTT e às raspadinhas, com Luana do Bem a nomear os "funcionários chico-espertos". Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o Irritações foi emitido a 24 de fevereiro, na SIC Radical, e terminou com a música 'Elvis', de Noble Son.

