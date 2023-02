Posto Emissor #137: BLITZ convida Tim dos Xutos & Pontapés. Das aulas de rock às “feras” de outros tempos

Tim, dos Xutos & Pontapés, é o convidado da semana do Posto Emissor. O músico regressa ao podcast da BLITZ no mês em que abriu com os filhos uma escola de rock em Lisboa e a poucas semanas de voltar à estrada para celebrar, com os companheiros de sempre, os 35 anos do álbum “Circo de Feras”, um dos mais marcantes da discografia da banda.

As saudades do “otimismo” de Zé Pedro, o convite que os Xutos fizeram a Tó Trips para se juntar às celebrações de “Circo de Feras”, o apelo atual da canção ‘Sai P’rá Rua’, a criação de música nova e a sua nova condição de professor foram outros assuntos abordados na conversa com Tim.

No Posto Emissor desta semana, falamos ainda sobre o recente discurso incendiário de Roger Waters sobre a guerra na Ucrânia, as confirmações de concertos de Scorpions, Royal Blood ou Little Simz em Portugal e o que disseram as lendas do rock alternativo Pixies e dEUS em entrevistas à BLITZ. Deixamos-lhe, também, como é hábito, algumas sugestões de concertos para os próximos dias.

