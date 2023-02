O 'correio de leitor' de José de Pina, IA, e a cara da Madonna

No programa desta semana, José de Pina volta a abrir o seu já conhecido 'correio de leitor', e responde às perguntas e sugestões que os espectadores do Irritações lhe enviam: desde atualizações aos bolos cortados, passando pelas novidades no caso EMEL, e terminando nos CTT. Luís Pedro Nunes surge bastante irritado com Inteligência Artificial, assumindo que o assunto "é problemático para quem é jovem". "Isto é o fim dos empregos a nível da tecnologia, engenharia, da codificação e até da medicina", defende. Carla Quevedo comenta as reações à cara da Madonna, com Luana do Bem a surgir chateada com os "sacos de papel". Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o Irritações foi emitido a 10 de fevereiro, na SIC Radical, e terminou com o tema 'Ones You'd Like', de Edina.

d.r.

Um programa com muita controvérsia, algum humor e bastante ironia. José de Pina, Luís Pedro Nunes, Carla Quevedo e Luana do Bem debatem em estúdio com Pedro Boucherie Mendes sobre aquilo que os irrita de forma geral e em particular. Ouça mais episódios: