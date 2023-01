Pessoas tóxicas, salas de espera, e empregados muito atenciosos

No Irritações desta semana, Carla Quevedo fala sobre 'pessoas tóxicas', mostrando como, na literatura, há vários exemplos de escrita em relação ao assunto: "Mas, na realidade, irrita-me esta ideia de toxicidade em tudo. Isto é uma obsessão porque parece que estamos a embrulhar coisas e conceitos que já existem há séculos". Luana do Bem surge chateada com 'salas de espera', uma das "coisas que mais a irrita no Mundo", com José de Pina a apresentar a ideia do 'Super Anfitrião'. Já Luís Pedro Nunes assume a sua dificuldade em "jantar fora" por não conseguir lidar muito bem com os funcionários da restauração. Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o Irritações foi emitido a 27 de janeiro, na SIC Radical, e terminou com a música 'Money In My Pocket', de Dennis Brown.

Um programa com muita controvérsia, algum humor e bastante ironia. José de Pina, Luís Pedro Nunes, Carla Quevedo e Luana do Bem debatem em estúdio com Pedro Boucherie Mendes sobre aquilo que os irrita de forma geral e em particular.