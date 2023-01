Ana Vidigal: “Só fazem isto com as mulheres. Não estou a ver dizerem 'ah, é um artista homem palestiniano'”

Ana Vidigal, pintora portuguesa com um longo e sólido percurso nas artes visuais tanto em Portugal como fora, explora, neste episódio de As Mulheres Não Existem, a sua infância dourada e, depois, o acordar que se deu quando o pai foi chamado para a Guerra Colonial. Observa que este termo era, em sua casa, natural, e que só anos mais tarde se apercebeu que a maioria dos seus pares lembrava a história com outro nome: a guerra do Ultramar, para onde o seu pai foi, como oficial, armado com rolos e máquinas fotográficas. É no extenso arquivo da família que Ana Vidigal encontra matéria para o seu trabalho artístico, como a colcha ‘tecida’ com cartas entre os pais, da Guiné para Lisboa, e que intitulou ‘Penélope’.





nuno botelho

A artista assume-se como ladra: rouba títulos, ideias, conceitos, e isso é orgânico a toda a arte. Neste episódio, Ana Vidigal faz uma retrospetiva dos últimos 40 anos, numa conversa franca e, como seria de esperar, muito feminina.

Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira comentam ainda a biografia de Mona Hatoum, artista internacionalmente consagrada e que rejeita terminantemente ser descrita pela sua nacionalidade. Esta semana temos também as habituais recomendações: a série Machos Alfa e o documentário What happened, Miss Simone?, ambos na Netflix, e ainda tempo para comentar a notícia de que o mundo da arte anglófilo está a tentar implementar um conjunto de guidelines para promover a discriminação positiva para famílias de artistas com filhos.

nuno botelho

tiago pereira santos

