Resoluções de Ano Novo, Shakira e Piqué, e a Blue Monday

Esta semana no Irritações, Luana do Bem revela que ainda 'sofre' com as resoluções feitas para 2023: "Por um lado, não aguento a conversa do 'até quando é que se pode dizer Bom Ano?'. Por outro, também me chateiam as pessoas que descredibilizam as minhas resoluções". Luís Pedro Nunes fala num dos assuntos das últimas semanas - Shakira e Piqué: "Sem qualquer ação minha, e apesar de os conhecer pouco, eu hoje sou capaz de dissertar sobre os problemas do divórcio. E isso irrita-me". Carla Quevedo debate a 'Blue Monday', com José de Pina a abordar os "pescadores de conversa". Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o Irritações foi emitido a 20 de janeiro, na SIC Radical, e terminou com o tema “El blue del ping pong” de Rita Indiana y Los Misterios.

d.r.

Um programa com muita controvérsia, algum humor e bastante ironia. José de Pina, Luís Pedro Nunes, Carla Quevedo e Luana do Bem debatem em estúdio com Pedro Boucherie Mendes sobre aquilo que os irrita de forma geral e em particular. Ouça mais episódios: