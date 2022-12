Irritações: Episódio Especial Natal

Em vésperas da celebração da quadra festiva, o painel do Irritações está reunido para um programa especial de Natal. Carla Quevedo, José de Pina, Luana do Bem e Luís Pedro Nunes mencionam aquelas que são as suas irritações com a época, falando ainda sobre presentes, coisas que se dizem no Natal, e pessoas que odeiam as celebrações. Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o Irritações foi emitido a 23 de dezembro, na SIC Radical.

