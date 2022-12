O “encavamento” de António Costa e a bandeira ucraniana no Capitólio

Pedro Siza Vieira e Alexandra Leitão, ex-ministros de governos de António Costa, criticaram publicamente e em espaços diferentes a atitude do primeiro-ministro, a propósito da mais recente entrevista dada à revista Visão. Nos EUA, Volodymyr Zelensky visitou pela primeira vez a Casa Branca e o Capitólio, naquela que foi a sua estreia nas viagens internacionais depois do início da guerra e da invasão russa. Que ganhos a Ucrânia poderá retirar daqui? Tudo explicado no Eixo do Mal de 22 de dezembro na SIC Notícias.

A atualidade política, social e cultural do país e um ou outro assunto sério. Com Aurélio Gomes, Clara Ferreira Alves, Daniel Oliveira, Luís Pedro Nunes e Pedro Marques Lopes. Ouça aqui outros episódios: