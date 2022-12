Regresso aos estabelecimentos 'similares', alugar carro, e a quantidade de água que devemos beber

No programa desta semana, José de Pina volta a um dos seus temas mais apresentados: falar sobre os estabelecimentos 'similares', com base nas contribuições dos espetadores. "A foto de hoje mostra um restaurante que é indiano, turco, tailandês, nepalês, português, comida italiana, pastelaria, e salão de chá. Isto agora já não há lojas, tudo pode ser tudo". Carla Quevedo aborda as novidades sobre a "quantidade de água que devemos beber", com Luís Pedro Nunes a fazer uma "abordagem filosófica" ao homem que comeu 40 frangos. Já Luana do Bem mostra-se irritada com o processo para alugar um carro, depois de uma viagem aos Açores. Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o Irritações foi emitido a 16 de dezembro, na SIC Radical.

Um programa com muita controvérsia, algum humor e bastante ironia. José de Pina, Luís Pedro Nunes, Carla Quevedo e Luana do Bem debatem em estúdio com Pedro Boucherie Mendes sobre aquilo que os irrita de forma geral e em particular.