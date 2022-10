Os ativistas e o Van Gogh, nómadas digitais, e pessoas que passam à frente em filas

Nesta semana no Irritações, José de Pina e Carla Quevedo partilham de uma mesma irritação - a ação de duas ativistas, que atiraram com sopa contra a pintura 'Girassóis' do artista neerlandês. “Isto já aconteceu várias vezes e com outros artistas, mas o que me irrita seriamente é que os jovens aqui não podem fazer nada, porque os pintores portugueses não têm impacto”, disse José de Pina. “Acho que, pelo ato de palhaçada, estas jovens deviam passar pelo menos duas noites na prisão”, referiu, por sua vez, Carla Quevedo. Luís Pedro Nunes aborda a polémica com os nómadas digitais, com Luana do Bem a falar sobre “as pessoas que passam à frente em filas”. Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o Irritações foi emitido a 21 de outubro, na SIC Radical.

Um programa com muita controvérsia, algum humor e bastante ironia. José de Pina, Luís Pedro Nunes, Carla Quevedo e Luana do Bem debatem em estúdio com Pedro Boucherie Mendes sobre aquilo que os irrita de forma geral e em particular.