Vizinhos barulhentos, corte de bolos, e pessoas que interrompem chamadas telefónicas

No programa desta semana, Luana do Bem traz como irritação um tema que a tem vindo a incomodar há algum tempo: vizinhos barulhentos. "Descobri que tenho uns vizinhos, num outro prédio, que têm sempre ou o rádio ou a televisão ligada. Mas a cada dia que passa, o som vai ficando mais alto. Está a ficar muito chato e já andava a sofrer, até os meus vizinhos de baixo terem arranjado dois cães". José de Pina junta duas irritações, e fala sobre o corte de bolos e a confusão entre os termos 'pastelaria', 'café', 'snack bar' e 'padaria'. Já Carla Quevedo reclama com as pessoas que interrompem chamadas telefónicas. Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o Irritações foi emitido a 30 de setembro, na SIC Radical.

d.r.

Um programa com muita controvérsia, algum humor e bastante ironia. José de Pina, Luís Pedro Nunes, Carla Quevedo e Luana do Bem debatem em estúdio com Pedro Boucherie Mendes sobre aquilo que os irrita de forma geral e em particular. Ouça mais episódios: