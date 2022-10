Robôs sem limites, ‘lista negra’ da Ferrari, novos radares em Lisboa e secção dos congelados

Esta semana, Luís Pedro Nunes irritou-se com o (ainda) preconceito contra as pessoas que jantam sozinhas num restaurante e a ‘lista negra’ da Ferrari, pessoas proibidas de comprar carros da marca. José de Pina irrita-se com robôs – destacando o robô jogador de xadrez que partiu dedo a criança durante uma partida do Open de Moscovo – e os novos radares em Lisboa. Carla Quevedo analisa uma nova forma de ‘boicotar conversas”: “Há cada vez mais pessoas que reagem com a palavra “mesmo” como resposta. Por fim, Luana do Bem mostra-se indignada com a zona dos congelados dos supermercados: “Não percebo a necessidade daquelas temperaturas. Parece que vou para a Serra da Estrela de férias.” A comentadora também trouxe sugestões para resolver de vez o problema. Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o Irritações foi emitido a 29 de julho, na SIC Radical.

Um programa com muita controvérsia, algum humor e bastante ironia. José de Pina, Luís Pedro Nunes, Carla Quevedo e Luana do Bem debatem em estúdio com Pedro Boucherie Mendes sobre aquilo que os irrita de forma geral e em particular.