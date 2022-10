Críticas a tudólogos, os mini-bares, e pessoas que se recusam a usar GPS

Esta semana no Irritações, Carla Quevedo traz para discussão as críticas que são feitas, por vezes, aos tudólogos. A comentadora diz não se irritar com quem é 'profissional desta área', preferindo-os aos especialistas que apenas "sabem coisas muito concretas" que depois ninguém entende. José de Pina fala sobre o que mais o irrita num mini-bar dos quartos de hotel, com Luís Pedro Nunes a falar sobre pessoas que utilizam fones no ginásio. Luana do Bem mostra-se indignada com quem se recusa a usar GPS. Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o Irritações foi emitido a 22 de julho, na SIC Radical.

Um programa com muita controvérsia, algum humor e bastante ironia. José de Pina, Luís Pedro Nunes, Carla Quevedo e Luana do Bem debatem em estúdio com Pedro Boucherie Mendes sobre aquilo que os irrita de forma geral e em particular. Ouça mais episódios: