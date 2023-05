Max Fercondini: “Vivo há cinco anos num veleiro em Lisboa. Imaginava viver lá um ano e meio, mas fiquei encantado. Tenho apenas o essencial”

Max Fercondini junta-se a Bárbara Guimarães para um desafio: o ator ítalo-brasileiro prefere céu, terra ou mar? “Vivi numa autocaravana durante 6 meses e percorri 21 mil quilómetros”, diz. Se por um lado é piloto privado de aviões desde 2007, por outro já fez 21 mil km numa autocaravana e… atualmente, vive num barco atracado em Lisboa. “Pensava ficar apenas 4 semanas aqui [em Portugal], já passaram mais de cinco anos”, diz o ator que vive em cima da água há cinco anos. Max desabafa que “o que fez com que esta vida coubesse no meu orçamento não foi o quanto eu ganho, mas onde eu gasto”. O ator confessa não ter vontade de regressar aos ecrãs “enquanto tiver prazer a viver estas aventuras”. Oiça a conversa desta semana

