Tânia Ribas de Oliveira: “Muitos dos programas que fiz e que me ajudaram a chegar onde estou hoje foram coordenados pelo Daniel Oliveira”

“Sonho, paixão e amor” são as palavras que Tânia Ribas de Oliveira, ou “Tanocas” para os amigos, utiliza para descrever a sua grande afeição pela televisão. Comida, o seu destino habitual para o verão, amigos e a sua carreira, são apenas alguns dos tópicos explorados nesta envolvente conversa com Bárbara Guimarães. “A costa vicentina é efetivamente um dos sítios do país onde me sinto mais eu”, diz. “Gosto de me sentir amada, mas gosto do meu próprio espaço” confessa. Não cozinha, mas adora ver receitas de chefs no seu feed do Tiktok. “Não tenho medo de dizer que sou uma mulher feliz. O 'vai-se andando' não é para mim." Oiça Tânia Ribas no Irresistível desta semana.