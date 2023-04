Mariana Pacheco: “Acho que não vou desta para outro mundo sem lançar um álbum. Não tenho pressa, mas tenho muitas letras escritas”

"Eu não era muito daqueles filmes das princesinhas, tipo as Cinderelas e as Belas Adormecidas. Eu gostava era do filme em que a mulher é feminista, independente e forte". Nesta conversa com Bárbara Guimarães, Mariana Pacheco recorda deliciosos momentos de infância, bem como os primeiros passos da sua carreira como atriz. As suas origens, o seu primeiro beijo, os hábitos na cozinha, o lado de cantora, os globos de ouro e a sua participação nos ídolos, foram apenas algumas das histórias que a talentosa Mariana partilhou neste episódio 'irresistível'.