Joaquim Monchique: “O meu pai morreu com 40 anos. Eu tinha 12 e a minha memória é de um homem muito vaidoso e carismático, um James Dean”

“Tenho uma memória fotográfica excelente. Só não fui para arquitetura por causa da matemática” confessa-nos Joaquim Monchique, ao falar de uma das suas paixões: a arquitetura. Aos 10 anos desenhou a casa dos avós, e desde pequeno que sabia que iria ser famoso. Nesta conversa, partilha com Bárbara Guimarães, as suas aventuras na infância, os seus sonhos, e relembra ainda velhos amigos, assim como a grande influência da sua avó espanhola e da morte precoce do pai e de um tio, com 40 e 42 anos respetivamente. João Baião, um dos maiores amigos, participa também neste diálogo, e recorda como tudo começou. Hotelaria, arquitetura e aviação são apenas algumas das temáticas que vai encontrar nesta conversa ‘Irresistível’.