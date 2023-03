Ana Galvão: “Quando vim para Portugal aos 14 anos foi um choque tremendo. Perdi tudo: os amigos, a escola, o meu bairro e o idioma”

“A vida é para nos divertirmos, a verdade é que estamos aqui para passar um bom bocado” afirma Ana Galvão, numa divertida conversa com Bárbara Guimarães. A locutora de rádio conta-nos algumas peripécias sobre a sua aventura na Renascença, e recorda como tudo começou. Ana lembra os seus tempos de rebeldia, e conta-nos tudo sobre a mudança para Portugal com apenas 14 anos. Viagens, histórias familiares e as suas paixões foram apenas alguns dos mais variados tópicos que foram surgindo ao longo desta irresistível conversa.

