Júlia Pinheiro: “Continuamos a ser grandes malucos, mas estamos ainda mais alucinados na Noite da Má Língua”

Há quase 30 anos as brigas épicas entre Rita Blanco e Manuel Serrão aconteciam na televisão e hoje resolvem-se na Noite da Má Língua em podcast. Júlia Pinheiro lembra o seu passado na rádio, os desafios que viveu na televisão e esta nova aventura no estúdio de podcasts da SIC. Casada há 37 anos, fala também da 'chama' e do 'picante' da sua relação com Rui Pêgo, pai dos seus três filhos. Oiça aqui a conversa 'irresistível' com Bárbara Guimarães.