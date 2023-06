João Maria: “As pessoas já são escolhidas pelos seguidores que têm, parece que não é preciso seres um ator para seres ator”

De teatro ao lado de Salvador Martinha, ao início no “stand-up” com Diogo Batáguas e Manuel Cardoso, do improviso aos sketches e até à escrita de uma série: João Maria assume-se principalmente como ator, mas tem experimentado todas as vertentes da comédia. Vai regressar em breve à stand-up comedy com uma atuação no palco de comédia do NOS Alive e é o convidado de Gustavo Carvalho neste episódio do podcast Humor à Primeira Vista