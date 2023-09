"O que torna toda esta situação extremamente abominável é que um judeu encubra a glorificação na Ucrânia do nazismo e daqueles que, na altura, comandaram o Holocausto", foram as palavras de Putin sobre Zelensky que marcaram esta terça-feira, 05 de setembro, dia de emissão do Guerra Fria na antena da SIC. Destaque também para a nomeação de Rustem Umerov como novo ministro da Defesa ucraniano, depois da demissão de Oleski Reznikov no domingo.