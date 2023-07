As ondas de choque das eleições em Espanha

A ideia, que parecia relativamente clara, de que o PP ganhava as eleições em Espanha e que formaria governo com a extrema direita do VOX, caiu por terra. As sondagens falharam redondamente e parece, neste momento, reinar uma aparente ingovernabilidade no país vizinho. Por cá, criaram-se muitas dúvidas quanto ao que poderia ser a inevitabilidade lusitana: a aliança entre PSD e CHEGA. André Ventura foi apanhado em contramão, sendo que se preparava, na sede do VOX, em Espanha, para um resultado diferente e que lhe permitiria antecipar uma espécie de advento em Portugal. Não aconteceu.