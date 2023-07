Os serviços secretos ucranianos já estão ao nível dos de Israel?

A Rússia diz ter apanhado o assassino de Stanislav Rzhitskiy, o antigo comandante do submarino Krasnodar. Trata-se de um conhecido militante da causa ucraniana, que terá entrado no Donbas ocupado e depois pela Rússia adentro, deixando, como salienta Nuno Rogeiro, os bloggers militares russos furiosos com a incompetência do seu Estado policial. Todas as hipóteses estão em cima da mesa, mas José Milhazes fala numa Ucrânia que diz ter serviços secretos ao nível dos de Israel. Oiça o podcast