Bielorrússia mantém estratégia, Polónia pede a instalação de mísseis nucleares. E agora aguardamos a catástrofe?

A Polónia pediu aos EUA a instalação de mísseis nucleares táticos no seu território, como resposta à colocação de armas nucleares na Bielorrússia. “Este é um comboio em andamento que não sabemos onde irá parar”, avalia Nuno Rogeiro. Mais a leste, o Kremlin continua a tentar lavar o rosto dos acontecimentos do último fim-de-semana que envolveram Prigozhin e os seus mercenários. “Um trabalho hérculeo”, nas palavras do comentador José Milhazes. O conflito continua, as tensões aumentam e o Guerra Fria não para análise. Ouça em podcast o programa emitido na SIC Notícias a 30 de junho.