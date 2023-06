A Wagner boa e a Wagner má: análise ao discurso de Putin

Após a suposta tentativa de golpe por parte do líder do grupo Wagner, Vladimir Putin, num discurso gravado previamente, vem saudar os soldados mortos e aplaudir o presidente da Bielorússia, Aleksandr Lukashenko, por ter intervido no conflito. Num discurso muito contraditório, Vladimir Putin agradece aos combatentes da Wagner por terem travado o golpe, após os ter chamado de “traidores” anteriormente. A análise ao discurso “mais ambíguo dos últimos tempos” e outros desenvolvimentos no terreno neste Guerra Fria exibido no Jornal da Noite da SIC a 27 de junho.