Drones no Kremlin: propaganda, atentado ou um pretexto para utilizar armas nucleares?

Um video de um drone a explodir sobre o Kremlin tece muitas suspeitas aos dois comentadores do Guerra Fria: “Ou o sistema de defesa aéreo Russo não funciona ou é tudo uma balbúrdia”, defende José Milhazes, lembrando um episódio semelhante que deu início à invasão da Chechénia. Este suposto ataque com um drone já motivou apelos internos para que a Rússia comece a utilizar armamento nuclear, apesar da China já ter manifestado o seu desagrado no emprego de armas atómicas. Apesar das incertezas quanto à origem do ataque, José Milhazes não põe de parte a ideia que possa ter sido perpetuado por um grupo especial de resistência russa. O Guerra Fria com Nuno Rogeiro e José Milhazes foi exibido na SIC a 5 de maio.