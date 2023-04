"Meu caro Sr. Presidente, esta não é a minha guerra". Se estas palavras de Xi Jinping para Macron tiverem sido bem traduzidas, considera Nuno Rogeiro, "a China mostra que este encontro é mais importante para ela do que o encontro com Vladimir Putin". O comentador relembra também uma entrevista que o embaixador da China na UE deu a uma estação televisiva chinesa, onde disse que "a amizade com a Rússia é só retórica". Rogeiro deixa a pergunta: "No que é que isto se traduz em termos de política? O que valem as palavras da China?"