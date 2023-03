“Não existe unanimidade no Kremlin quanto à guerra na Ucrânia”

A conversa telefónica entre Iosif Prigozhin e um multi-milionário russo, provavelmente interceptada e difundida pela Ucrânia, revela muito do sentimento dentro da elite do Kremlin, que acusa e amaldiçoa Putin e a guerra, apesar de não o dizerem publicamente: “A Nação Russa não tem futuro”, ouve-se na conversa. A linha da frente e os últimos desenvolvimentos no terreno neste programa exibido na SIC a 28 de março.