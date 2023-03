Encontro entre os presidentes chinês e russo: amigos para sempre?

Esta semana, o Guerra Fria analisa a tão esperada visita de Xi Jinping a Moscovo. China recusou incluir no comunicado final, que anuncia a aliança estratégica, qualquer matéria de defesa. Nuno Rogeiro considera que convém à potência manter uma posição equívoca, mas que isso não será possível para sempre. José Milhazes acredita que a mensagem de paz da China é “para inglês ver”, com as vantagens que terá, para o comentador passará a estar lado a lado com Rússia como nos tempo de Mao Tsé-Tung. Fique a par da opinião dos comentadores sobre o encontro com o podcast Guerra Fria. Este programa foi emitido na SIC Notícia a 21 de março.