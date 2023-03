Eleições na Rússia: poderá o país virar a página a Vladimir Putin?

As novas ofensivas russas no terreno e as próximas eleições na Rússia foram os temas analisados neste episódio do Guerra Fria. José Milhazes afirma que, sem surpresas, Vladimir Putin poderá será candidato e vencedor nas próximas eleições, acrescentando que terá que ter 83% dos votos, contados com as regiões anexadas. A ofensiva em Bakhmut continua a merecer o grande destaque deste episódio emitido a 7 de março na SIC.