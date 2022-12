“Os EUA e a UE já planearam entregas de armamento para todo o ano de 2023”

Moscovo vive dias de pânico por esta altura. Esperava-se, por parte do Kremlin, um possível afrouxamento do Ocidente na cedência de armas à causa ucraniana, mas tal nao se verifica. Há, inclusive, uma modernização no tipo de material que vai chegando, o que motivou algumas reações. O embaixador russo na ONU, Vasily Nebenzya, pediu uma reunião ao Conselho de Segurança para discutir este problema. A possibilidade da Alemanha fornecer carros de combate, Leopard 2, irá transformar ainda mais o campo de batalha. A grande particularidade destes veículos prende-se com a capacidade de poderem estar submersos até 4 metros de profundidade.

José Milhazes e Nuno Rogeiro analisam a atualidade internacional. Todas as terças no Jornal da Noite da SIC e em podcast. Oiça aqui mais episódios: