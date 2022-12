O psicodrama de Ronaldo e o resto (inclui alterações climáticas)

O mundo anda agitado. Putin avisa que o perigo de um conflito nuclear está a aumentar. O presidente do Peru, a quem o poder que tinha não chegava, quis tornar-se ainda mais poderoso com um golpe de Estado. Um príncipe alemão de extrema-direita também achou que estava na altura de tomar o poder pela força. Houve um temporal em Lisboa, com inundações que só surpreendem quem tem a memória fraca, mas desta vez com uma justificação de pronto-a-vestir: as alterações climáticas. E com tudo isto a acontecer, o protagonista da semana foi… Cristiano Ronaldo. E se o psicodrama de Cristiano Ronaldo fosse ter-se convencido de que é… Cristiano Ronaldo?

