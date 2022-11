O general Inverno está a chegar

Como continuar operações militares em condições invernais muito difíceis? Será a pergunta que ucranianos e russos estarão a fazer por estes dias, com o inverno à porta. Nuno Rogeiro salienta que as forças do país invadido estão bem apetrechadas a nível de material para lidar com as temperaturas radicalmente mais baixas, só falta saber se os civis também estão bem preparados, com "muitos a morrer de frio nas grandes cidades". Nesta emissão de Guerra Fria, emitida a 22 de novembro, destaque ainda para o pedido do Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para que os países da NATO declarem oficialmente a Rússia como um estado terrorista. "É assim que a Rússia será vista no mundo", defende o chefe de Estado.

José Milhazes e Nuno Rogeiro analisam a atualidade internacional. Todas as terças no Jornal da Noite da SIC e em podcast. Oiça aqui mais episódios: