O invasor contra-ataca

Mesmo com os avanços das forças ucranianos a continuarem, houve um ataque "muito mal esclarecido", de acordo com Nuno Rogeiro, com a grande explosão da ponte que liga a Rússia continental à península da Crimeia. "Algo que pode ter sido preparado por alguém" dentro das forças de Vladimir Putin, de acordo com o comentador, para "justificar os ataques de hoje a Kiev e a outras 17 cidades". Segundo José Milhazes, "era isto que eles queriam", referindo-se às exigências dos "círculos mais de extrema-direita da Rússia", que seriam o de bombardear as cidades e "rebentar com as infraestruturas em toda a Ucrânia'', não permitindo ao país sobreviver ao inverno. "Ataques como este vão realizar-se novamente", antevê o comentador. O Guerra Fria foi emitido a 10 de outubro na SIC.

