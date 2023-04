Arruaça e fúria gelada - em exibição no Canal Parlamento

A fúria serve-se fria. Fria, não, gelada, garantiu Santos Silva no petit comité das mais altas figuras do Estado. É certo que faltou “urbanidade, cortesia e educação” na sessão solene de recepção ao Presidente brasileiro, mas sobraram motivos de controvérsia. Entre eles, a conversa supostamente privada que teve transmissão no Canal Parlamento. A arruaça protagonizada por doze deputados com as caras atrás de cartazes e as reacções subsequentes do Presidente da Assembleia da República concentraram as atenções, em mais um aniversário do 25 de Abril. O caso está para durar. Talvez não tanto, contudo, como a saga do novo aeroporto. Depois de mais de setecentas propostas ficaram 17 e, esta semana, das 17 ainda sobraram nove. Também está para durar, mas ao fim de 50 anos já qualquer espera adicional será curta. Fala-se ainda, esta semana, da eleição do presidente do Tribunal Constitucional, depois de um impasse duradouro, e da confirmação de que, na América, a política não é para novos.