O fundamental e o acessório

Quantas vezes já todos dissemos “se eu soubesse o que sei hoje”? O ministro dos Negócios Estrangeiros, que também já foi da Defesa, pôs-nos a pensar na sopa que não comemos na infância. A pertinência política desta associação de ideias pode não ser muita, mas demonstra uma vez mais que o fundamental num programa como este é por vezes acessório. O Bloco de Esquerda, que em tempos quis mudar o nome do cartão de cidadão para o tornar mais inclusivo, promete agora dedicar-se apenas ao “fundamental”. Veremos se a decisão será fracturante no interior do próprio partido e como reagirão os adeptos de certas causas e causinhas. Uma coisa é certa: Catarina Martins tem imunidade absoluta para exprimir as opiniões políticas que entender. Até mesmo ao chamar racista a quem já foi condenado em tribunal por descriminação racial. E o caso que há entre Montenegro e Rui Moreira ainda é só flirt ou já se poderá chamar namoro? A questão poderá parecer acessória mas para o futuro do PSD talvez venha a revelar-se fundamental.

